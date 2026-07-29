Mercato : gros coup dur pour Éli Junior Kroupi, blessé et absent plusieurs mois

Une bien mauvaise nouvelle pour Éli Junior Kroupi, Bournemouth et tous les clubs qui envisageaient de s’offrir l’attaquant français cet été. Annoncé sur les radars d’Arsenal, du FC Barcelone, de Tottenham ou encore du Paris Saint-Germain ces dernières semaines, l’attaquant de 20 ans a subi une opération après s’être blessé au pied lors d’une séance d’entraînement.

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D’après RMC Sport, l’ancien joueur de Lorient aurait été victime d’une fracture du cinquième métatarse. Cette blessure au pied l’a contraint à écourter son stage de pré-saison en Autriche avec les Cherries, et de rentrer en Angleterre pour se soigner. Une longue absence s’impose déjà pour l’international espoir tricolore. D’après The Athletic, Kroupi devrait être absent 3 à 4 mois, soit à peu près jusqu’au mois d’octobre, voire novembre.

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Un transfert remis à plus tard ?

Cette nouvelle donne évidemment un nouveau sens au mercato de Kroupi, même si Bournemouth ne semblait pas vraiment obsédé par l’idée de vendre son joueur cet été. Ces derniers jours, le club anglais avait refusé deux offres du FC Barcelone, toutes les deux inférieures à 100 millions d’euros. La presse catalane laissait deviner que le club reviendrait possiblement à la charge avec une proposition revue à la hausse, mais cette blessure rebat sans doute les cartes.

Kroupi était devenu la saison passée le premier joueur de moins de 20 ans à inscrire 13 buts dès sa première saison de Premier League, depuis un certain Romelu Lukaku en 2012/2013. Ses performances en ont naturellement fait l’une des grandes attractions de ce mercato d’été, pendant que de nombreux d’observateurs l’imaginaient aussi intégrer l’équipe de France de Zinédine Zidane à court-terme. C’est encore possible, mais ce ne sera pas pour le premier rassemblement de septembre, où les Bleus joueront quatre matchs contre la Turquie, la Belgique, l’Italie pour la première de Zidane à domicile, et encore la Belgique, à la maison.