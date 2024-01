Liga : tombeur de Majorque, le Bétis se relance dans la course à l’Europe

Dans le prolongement de la lourde défaite essuyée par le FC Barcelone à domicile contre Villarreal (3-5), la 22e journée de Liga s’enchaînait ce samedi avec l’opposition entre Majorque et le Betis Séville. Moins d’une semaine après leur revers face aux Blaugrana, les Verdiblancos ont renoué avec le succès en s’imposant sur la plus petite des marges face au club des Baléares (1-0).

Malgré une entame de partie sur la pointe des pieds au cours de laquelle Abdon Prats a multiplié les occasions et a fait énormément de mal aux visiteurs, les hommes de Manuel Pellegrini ont trouvé les ressources nécessaires pour inverser la tendance et prendre les commandes de la partie avant la pause grâce à une réalisation de Sergi Altimira (45e+1). Avec ce résultat favorable, le club andalou (7e) se relance dans la course à l’Europe, revenant à deux longueurs de la Real Sociedad (6e). Quelques jours après sa qualification pour les demi-finales de la Coupe du Roi, Majorque retombe dans ses travers et reste à la 15e place, à cinq unités du premier non-relégable.