Le Bayern Munich annonce une longue absence pour Vincent Kompany !

La santé de Vincent Kompany inquiète de l’autre côté du Rhin. Hier, l’entraîneur du Bayern Munich a été hospitalisé en urgence après un malaise survenu vendredi après-midi au centre d’entraînement du club allemand. Le technicien belge de 40 ans assistait depuis une vingtaine de minutes à la séance de l’équipe U23, dirigée par Dante, après avoir suivi celle de l’équipe première, lorsqu’il s’est soudainement effondré. Les secours sont rapidement intervenus et un hélicoptère a été sollicité pour assurer son transfert vers un hôpital de Munich. Si cet épisode a provoqué une vive inquiétude au sein du club, les premières nouvelles se veulent rassurantes et son état est stable.

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La santé du technicien belge demeure désormais la priorité absolue du Bayern Munich. Kompany avait récemment souffert d’une infection virale et de douleurs à la hanche, qui l’avaient contraint à manquer plusieurs entraînements ainsi qu’une conférence de presse. Les causes exactes de son malaise restent toutefois inconnues et des examens complémentaires sont nécessaires pour éclaircir les circonstances de cet incident. Le club préfère donc se concentrer sur son rétablissement, sans précipiter son retour aux affaires.

Vincent Kompany sera absent plusieurs semaines

Interrogé par la presse allemande, Max Eberl, directeur sportif du Bayern Munich, a expliqué que l’absence de l’entraîneur devrait se prolonger plusieurs semaines. «Ce ne sera pas une question de jours, mais de semaines», a-t-il indiqué, précisant que Kompany resterait hospitalisé plusieurs jours. Le dirigeant a également confié avoir échangé avec le technicien et son épouse après cet épisode inquiétant, qui a marqué les esprits au sein du club bavarois.

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En attendant son retour, l’entraîneur adjoint Aaron Danks assurera la direction de l’équipe, à commencer par le déplacement à Fribourg en Bundesliga ce week-end. L’Anglais connaît déjà ce rôle pour avoir remplacé Kompany la saison dernière en demi-finale de Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain. Malgré les échéances sportives importantes qui attendent le Bayern, la priorité reste de permettre à Vincent Kompany de retrouver pleinement la santé avant d’envisager une reprise de ses fonctions. Il ne souhaite plus qu’à espérer un prompt rétablissement de l’ancien défenseur de Manchester City.