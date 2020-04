Sylvinho prêt à reprendre une équipe en Europe

Nommé entraîneur de l'Olympique Lyonnais l'été dernier avec l'arrivée de Juninho au poste de directeur sportif, Sylvinho (46 ans) n'aura pas duré bien longtemps sur le banc des Gones. Licencié le 7 octobre par le club rhodanien, qui pointait alors à la 14e place de Ligue 1, le technicien brésilien possède un bilan catastrophique (3 victoires, 4 nuls et 4 défaites) pour sa première expérience de numéro 1, lui qui était l'adjoint de Tite à la tête de la Seleçao avant son arrivée à Lyon. Libre de s'engager où bon lui semble depuis plusieurs mois, l'ancien latéral gauche d'Arsenal ou encore du FC Barcelone a évoqué la suite de sa carrière de manager au cours d'un entretien accordé à As ce lundi.

«Si j'envisage de poursuivre ma formation en Europe ? Je suis brésilien, si j'ai une offre au Brésil je l'étudierai. Je ne peux pas mépriser mes origines. Mais j'ai développé pratiquement toute ma carrière en Europe. J'ai un passeport espagnol. J'ai vécu huit ans en Espagne, je vivais à Milan depuis plus de quatre ans avant de venir à Lyon, où ma famille vit toujours. Je connais bien la ligue italienne, le Premier ministre. Je parle quatre langues et je suis prêt à relever le défi. Je suis patient et j'irai dans un club qui me donnera les meilleures conditions pour faire mon travail», a notamment confié Sylvinho dans les colonnes du quotidien madrilène.