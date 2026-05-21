Golden Boy 2026 : un premier favori se dégage

Dévoilé le 20 mai 2026 dans le village de Solomeo en Italie par Tuttosport, le premier classement du Golden Boy européen Top 100 confirme l’excellente santé de la formation française. La France est en effet la nation la plus représentée avec treize joueurs, devançant l’Angleterre (dix) et l’Espagne (huit). La Ligue 1 affiche une belle vitalité en plaçant seize représentants, à égalité avec la Bundesliga, juste derrière une Premier League qui domine avec vingt-et-un joueurs. Si l’Espagnol Lamine Yamal trône au sommet de la liste, sa victoire lors de l’édition 2024 l’empêche réglementairement d’être réélu. Cette situation place virtuellement Warren Zaïre-Emery, actuel deuxième, en pole position. Le milieu du Paris Saint-Germain, champion d’Europe en titre et auteur d’une brillante saison dans la Capitale française fait ainsi office de grand favori pour succéder à son coéquipier Désiré Doué (lauréat 2025).

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WZE devance le défenseur barcelonais Pau Cubarsí sur un podium dont la valeur marchande cumulée atteint 340 millions d’euros. Le PSG s’illustre d’ailleurs comme l’un des clubs les plus présents de ce classement avec quatre joueurs, à une petite longueur du FC Porto. Derrière le milieu parisien, un autre espoir tricolore tire son épingle du jeu : Ayyoub Bouaddi s’empare d’une très prometteuse sixième place dans ce premier écrémage. Le milieu du LOSC, qui vient de choisir de représenter le Maroc, fait une entrée fracassante dans le top 10 avec une valorisation estimée à plus de 50 millions d’euros. Plus globalement, l’ensemble des cent joueurs de cette prestigieuse liste pèse un total impressionnant de 2 417,3 millions d’euros sur le marché des transferts. Enfin, le benjamin de ce Top 100 n’est autre que l’attaquant anglais Max Dowman d’Arsenal : né le 31 décembre 2009 et récent vainqueur de la Premier League, le jeune talent pointe déjà à la 51e position.