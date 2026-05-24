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Leicester annonce 10 départs

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Jordan Ayew avec Crystal Palace @Maxppp

Il y a dix ans, Leicester était sacré champion d’Angleterre après un exercice exceptionnel et historique. Une décennie plus tard, le club a été relégué en 3e division anglaise après un nouveau fiasco sportif. Forcément, cette descente va entraîner une restructuration complète du club et ce dimanche, la formation anglaise a annoncé une vague de départs qui concerne des joueurs qui auront forcément une cote sur le marché.

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Leicester City
We can confirm that 10 Men’s First Team players will depart upon the expiration of their contracts this summer.

We would like to thank all those leaving us for their contributions during their time on Filbert Way, and wish them the very best for the future.
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« Nous pouvons confirmer que 10 joueurs de l’équipe première masculine quitteront le Leicester City Football Club à l’expiration de leurs contrats cet été. Le capitaine du club, Ricardo Pereira, fait partie des joueurs qui quittent l’équipe. Aux côtés de Ricardo, les attaquants Patson Daka et Jordan Ayew, le défenseur Jamaal Lascelles et le jeune Wanya Marçal, issu du centre de formation, nous quitteront également à la fin de la saison suite à l’expiration de leurs contrats. Outre ces joueurs, les prêts de Jordan James, Aaron Ramsey, Joe Aribo, Dujuan Richards et Divine Mukasa prendront aussi fin et ces joueurs retourneront dans leurs clubs respectifs. Le contrat du gardien de but Asmir Begović arrive également à échéance cet été, mais il reste en discussion avec nous concernant la possibilité de prolonger son séjour au King Power Stadium. »

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