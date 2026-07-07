Le Real Madrid prend la défense de Mbappé face à la sénatrice paraguayenne

Victime d’injures racistes de la part de la sénatrice paraguayenne Celeste Amarilla, Kylian Mbappé a publiquement attaqué les propos ignobles de cette dernière. Son club, le Real Madrid a communiqué à son tour et pris la défense de son attaquant français.

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«Le Real Madrid CF tient à exprimer sa plus ferme condamnation des propos racistes et xénophobes déplorables tenus par la sénatrice paraguayenne Celeste Amarilla à l’encontre de notre joueur Kylian Mbappé. Notre club condamne fermement ce type de propos, indignes d’un représentant politique, et exprime son soutien total à notre joueur Kylian Mbappé, qui est un modèle pour des millions de personnes, et notamment pour les enfants du monde entier. Ces comportements incitant à la haine n’ont pas leur place dans la société. Le football et le sport sont des vecteurs d’égalité et de solidarité, et le Real Madrid continuera d’œuvrer pour éradiquer définitivement le racisme, la xénophobie et la violence», peut-on lire dans un communiqué.