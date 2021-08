Arsenal : un mercato pour renaître de ses cendres

Les supporters d'Arsenal sont exigeants. Et leur exigence n'acceptera pas une nouvelle saison sans qualification européenne. Après une piètre huitième place en Premier League obtenue la saison dernière, les Gunners abordent l'exercice 2021-2022 avec un esprit revanchard. Tutoyer à nouveau les sommets hexagonaux, voici l'objectif fixé par la direction du club londonien à Mikel Arteta. Mais pour répondre aux attentes, le manager espagnol doit disposer d'un effectif renforcé. Depuis l'ouverture du mercato estival, les pensionnaires de l'Emirates Stadium ont cassé leur tirelire pour accueillir Ben White en provenance de Brighton (50 millions d'euros), Albert Sambi Lokonga (17 millions d'euros) et Nuno Tavares (8 millions d'euros).

Avec ces trois arrivées, Arsenal s'offre plus de latitude en charnière centrale, au milieu et dans le couloir droit de sa défense. Mais il en faudra bien plus pour satisfaire l'appétit des fans et surtout, rendre compétitif le onze façonné par Mikel Arteta. Qu'on se le dise, les hautes sphères du club londonien n'ont pas encore achevé leurs emplettes estivales. Ainsi, un gardien, un milieu et un attaquant sont encore attendus à Londres avant le 1er septembre. Ainsi, le portier international anglais Aaron Ramsdale, Tammy Abraham ou encore James Maddison sont ciblés par les Gunners. Mais pour le second cité, l'AS Roma tiendrait la corde... Mikel Arteta souhaiterait également rapatrier Martin Odegaard pour un nouveau prêt...

Mikel Arteta annonce encore des recrues

Présent en conférence de presse, Mikel Arteta estime que tout reste encore possible dans ce mercato pour Arsenal. « Tout est possible et il y a encore beaucoup de choses à faire et beaucoup de clubs impliqués. Cela a été une fenêtre de transfert très difficile et probablement beaucoup de choses vont se passer au cours de la semaine dernière. Le club, les propriétaires et moi-même, nous avons tous le même intérêt, celui de rendre cette équipe beaucoup plus forte. Nous savons que nous avons encore des choses à faire pour obtenir ce que nous voulons, » lâche ainsi l'ancien adjoint de Guardiola à Manchester City.

Oui, Arsenal ne dispose pas de moyens économiques équivalents à ceux de Manchester City par exemple, mais recruter constitue presque une obligation pour panser les plaies d'une saison dernière décevante. Car ces derniers mois ont laissé quelques stigmates chez les amoureux des Gunners, et la fracture entre ces derniers et le board ne cesse de s'accentuer... Côté départs, Arsenal devrait laisser filer Joe Willock à Newcastle pour plus de 25 millions d'euros. Evidemment, Bukayo Saka et Emile Smith Rowe, joyaux de la couronne, seront à choyer cette saison. Vendredi, les Gunners lanceront leur saison face à Brentford. L'assemblage du puzzle reste loin d'être achevé. Les prochains jours s'annoncent intenses du côté de l'Emirates Stadium...