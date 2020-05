Tottenham : la colère de Dele Alli après son cambriolage

Dele Alli a vécu la très difficile expérience d'un cambriolage ce mercredi matin à son domicile. Un épisode d'autant plus douloureux car le joueur de Tottenham et son frère se sont faits agresser par les deux malfrats qui ont pénétré dans la demeure et volé plusieurs objets de valeur. L'international anglais (36 sélections) a sur les réseaux sociaux rassuré sa communauté sur son état de santé. Il était cependant marqué par la colère après cet épisode.

Son coéquipier Harry Kane en a fait part dans des propos rapportés par le Daily Mail. L'attaquant l'a constaté lors de l'entraînement ce jeudi. « Je pense qu'il était un peu en colère, mais il a dit que la chose la plus importante était que sa famille allait bien. Personne n'a été blessé. C'est juste une chose horrible à entendre, surtout quand ça arrive à quelqu'un de proche, l'un de vos bons amis. » Les deux individus n'ont toujours pas été retrouvés malgré les recherches des forces de police.