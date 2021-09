L'Amérique du Nord ouverte à une Coupe du Monde tous les deux ans

Après la CAF (Confédération Africaine de Football), la CONCACAF (Confédération d'Amérique du Nord, centrale et des Caraïbes) vient d'annoncer être ouverte à la possibilité d'organiser une Coupe du Monde tous les deux ans, au lieu des quatre actuellement : «Le football des quatre coins du monde devrait avoir une chance égale de jouer un rôle dans le développement de ce qui est un calendrier international de la FIFA. Ce n'est pas le moment d'être alarmiste et il n'est pas non plus normal que ce processus soit dominé par les intérêts de quelques-uns ou que l'on accorde plus de poids à une région particulière qu'aux autres».

La suite après cette publicité

«Notre première analyse est de reconnaître les mérites de la création de nouveaux calendriers internationaux qui reposent sur moins de pauses internationales, des déplacements réduits pour les joueurs, des matches amicaux remplacés par des matches significatifs, et une structure plus équilibrée pour l'ensemble du développement du football à l'échelle mondiale, a écrit l'instance. Nous continuerons d'examiner ces propositions de manière constructive, avec un esprit ouvert et dans un esprit d'engagement positif», ajoute la CONCACAF dans son communiqué.