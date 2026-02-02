PSG : Noham Kamara prêté à l’OL

Comme nous vous l’avons révélé plus tôt dans la journée, le Paris Saint-Germain et l’Olympique Lyonnais se sont mis d’accord sur le prêt du défenseur Nohan Kamara (19 ans) chez les Gones, et ce, malgré l’intérêt du Bayer Leverkusen. Ce soir, les septuples champions de France ont officialisé la nouvelle.

«L’Olympique Lyonnais informe de l’arrivée jusqu’à la fin de la saison de Noham Kamara, en provenance du Paris Saint-Germain, dans le cadre d’un prêt avec option d’achat d’un montant de 4 M€, assorti d’un maximum de 2M€ de bonus et d’un intéressement complémentaire de 20 % sur une éventuelle plus-value future», indiquent les Gones sur leur site officiel.