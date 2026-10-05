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UEFA Nations League

Ligue des Nations : l’Italie bat encore la Turquie

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Scamacca buteur face à la Turquie @Maxppp
Italie 3-1 Turquie

Après un bon match nul glané en France, l’Italie retrouvait son public, à Bologne, pour accueillir la Turquie, qu’elle avait éparpillé lors du match aller (4-1). La folle première période vécue en Turquie n’a pas trouvé de prolongement, malgré l’ouverture du score de Scamacca sur un bel enchaînement au coeur de la surface. Car ce sont bien les Turcs, privé d’Arda Güler, qui ont dominé le premier acte.

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Et les hommes de Vincenzo Montella allaient être récompensés de leur bon match, avec un joli mouvement collectif conclu par Simsir. Mais la défense allait de nouveau se montrer friable, sur un coup-franc adverse. Au deuxième poteau, Calafiori s’élevait au-dessus de tout le monde pour envoyer une tête dans la lucarne opposée (64e). Pio Esposito a conclu le spectacle en inscrivant le 3e but.

Le classement de la Ligue des Nations

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Les résultats de la soirée :

Ligue A :
Groupe 1 :
France 4-1 Belgique : Doué (77e), Cherki (81e), Olise (88e, 90+1e) ; Lukebakio (35e)
Italie 3-1 Turquie : Scamacca (26e), Calafiori (64e), P. Esposito (87e) ; Simsir (61e)

Ligue B :
Groupe 2 :
Irlande du Nord 0-0 Géorgie
Ukraine 1-2 Hongrie : Yaremchuk (84e) ; Toth (52e), Csinger (85e)

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Groupe 4 :
Bosnie-Herzégovine 1-0 Pologne : Basic (84e, sp)
Roumanie 0-1 Suède : Gyokeres (13e)

Pub. le - MAJ le
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