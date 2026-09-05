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À bientôt 41 ans, Luka Modric poursuit avec la Croatie

Par Jordan Pardon
1 min.

Depuis la fin de la Coupe du Monde, la Croatie tout entière était suspendue à une décision : celle de Luka Modric concernant son avenir international. À bientôt 41 ans et après 202 matchs joués sous les couleurs des Vatreni, le Ballon d’Or 2018 allait-il dire stop à la sélection ? Non, la retraite internationale attendra. Ce samedi, la fédération croate a indiqué que le milieu de 40 ans (il soufflera ses 41 bougies mercredi prochain) avait pris la décision de continuer.

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«Le capitaine croate Luka Modric sera inclus dans l’effectif à venir de l’équipe nationale pour les rencontres de la Nations League face à la Tchéquie, l’Espagne et l’Angleterre ! Modrić a confirmé au sélectionneur Slaven Bilić et au président de la HNS, Marijan Kustić, sa disponibilité pour la Ligue des Nations, et il est prêt à poursuivre sa fascinante carrière internationale, marquée par 202 sélections et des réalisations historiques», indique la fédération croate dans un communiqué.

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