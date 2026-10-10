Michael Carrick et Manchester United prennent encore cher en Angleterre !

Manchester United traverse une zone de turbulences majeure après un début de saison inquiétant, symbolisé par ce match nul concédé à domicile (1-1) face à Tottenham, pourtant lanterne rouge de Premier League. Alors que les Red Devils pensaient tenir les trois points grâce à l’ouverture du score de Bryan Mbeumo (72e) et l’expulsion de Rodrigo Bentancur (78e), ils ont complètement craqué dans le temps additionnel. Sur un centre de Sandro Tonali, Dominic Solanke a crucifié l’arrière-garde mancunienne pour arracher l’égalisation et mettre fin aux espoirs mancuniens. Ce scénario cruel vient couronner un début d’exercice loin des attentes, où Michael Carrick se retrouve déjà sous le feu des critiques pour ses choix tactiques et la gestion de son effectif alors qu’il était encensé pour les mêmes raisons il y a quelques mois encore.

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Avec un piètre bilan de six petits points pris en six journées de championnat, Manchester United patine dangereusement et n’arrive pas à enchaîner après une année dernière encourageante. L’élimination précoce subie en Carabao Cup avant la trêve face à Brighton a déjà rappelé la fragilité chronique de cette équipe, incapable de retrouver le sommet de l’affiche en Angleterre. Sur les réseaux sociaux, la colère des supporters ne cesse de croître alors que la course pour les places qualificatives en Ligue des Champions commence déjà à s’éloigner. Au micro des médias anglais après ce nouveau camouflet, Michael Carrick n’a pas cherché d’excuses et a fait part de sa frustration : «déçu d’encaisser un but comme ça. Aucun but n’est bon à prendre. C’est encore un but encaissé en fin de match. Ne pas prendre tous les points change la donne. On se complique un peu la tâche. On peut beaucoup mieux défendre sur toute la phase de jeu en équipe et être beaucoup plus tenaces et impitoyables pour finir le match.»

Un mois d’octobre très compliqué pour Manchester United

Les critiques pleuvent de toutes parts sur Carrick et son groupe alors que la crise guette Old Trafford. Consultant pour Sky Sports et légende du club mancunien, Gary Neville n’a pas caché son inquiétude : «Michael Carrick a beaucoup à méditer. La journée a été inquiétante au vu de son niveau de performance et la semaine à venir s’annonce cruciale.» De son côté, Jamie Redknapp a dressé un constat encore plus rude : «Brighton en Carabao Cup, menant 2-0 et perdant 3-2, c’est du jamais vu et cela n’arrive pas à Old Trafford, sauf avec cette équipe. Je ne vois pas assez de connexions dans ce milieu de terrain et ils semblent dépourvus de toute confiance, d’idées ou de schémas de jeu, se contentant de jouer depuis l’arrière, et Tottenham était tout simplement bien meilleur qu’eux dans tous les domaines, mais c’est un thème récurrent cette saison. Leur niveau d’énergie est insuffisant et ils semblent désorganisés pour la suite, il n’y avait pas de véritable structure. L’équipe n’est pas assez bonne ni assez forte, et Michael [Carrick] a besoin d’aide à ce niveau.»

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"We’re more than capable of winning games" Michael Carrick says Manchester United have got to stay positive after the draw with Spurs 🔊 https://t.co/K6fuTCTmTm — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) October 10, 2026

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Pour ne rien arranger, le calendrier qui se dresse face aux Mancuniens d’ici la fin du mois d’octobre s’annonce particulièrement redoutable. Les hommes de Michael Carrick s’apprêtent à disputer quatre de leurs cinq prochaines rencontres loin d’Old Trafford. Le marathon débutera le 13 octobre par un choc européen sur la pelouse de l’Atlético de Madrid en Ligue des Champions, suivi dès le 18 octobre d’un déplacement à Leeds en Premier League. Trois jours plus tard, le 21 octobre, United s’envolera pour l’Italie afin d’y affronter Côme sur la scène européenne. La seule accalmie à domicile est programmée le 25 octobre avec la réception de Bournemouth, avant de conclure ce mois de tous les dangers le 31 octobre par un choc au sommet à Stamford Bridge face à Chelsea. Reste à savoir si Michael Carrick sera toujours l’entrée des Red Devils d’ici Halloween…