Ajax Amsterdam : la saison totalement folle d'André Onana

Du haut de ses 25 ans, André Onana est un gardien réputé sur la scène européenne. Formé au FC Barcelone qu'il a découvert via la fondation Samuel Eto'o, celui qui compte 27 capes avec les Lions de la Téranga est parti pour l'Ajax Amsterdam en 2015. Un choix payant puisqu'il a remporté deux Championnats et deux Coupes Nationales avec les Godenzonen (+ une Supercoupe) tout en étant finaliste de la Ligue Europa 2017 et demi-finaliste de la Ligue des Champions 2019. Ainsi, le natif de Nkol Ngok a vite tapé dans les gros clubs à l'instar du FC Barcelone, de Chelsea et du Paris Saint-Germain. Pourtant un élément a vite changé la donne, sa suspension de quasiment un an pour non-respect des règles anti-dopage par l'UEFA. Alors qu'on avait trouvé une substance Furosémide dans son urine, il n'a pas pu jouer jusqu'au 4 novembre dernier. Arrivant libre à l'été 2022, il ne voulait pas prolonger avec l'Ajax Amsterdam qui était donc disposé à le laisser partir cet été en cas d'offre satisfaisante. L'Olympique Lyonnais a longtemps tenu la corde mais le feuilleton à pris fin début août quand le joueur a préféré aller au bout de son contrat afin de mieux négocier un départ libre.

Resté au club malgré la pression de l'ancien directeur sportif Marc Overmars, André Onana mettait fin au suspens fin septembre. Un comportement de plusieurs mois où il a entretenu le flou sur son avenir qui lui a été reproché. Soulignant son importance par le passé, le F-Side, un groupe d'ultras ajacide mettait ensuite en avant sa déception envers le joueur dans un long communiqué : «nous ne pouvions et ne voulions pas le croire. Un joueur qui a vécu tant de bons moments à l'Ajax et qui a été tant soutenu par le club et les fans ne peut pas nous trahir, n'est-ce pas ? Or, c'est le contraire qui est vrai. Après tout, vous avez décidé de ne pas signer et avez planté un couteau dans le dos de l'Ajax et de ses supporters. Non seulement l'Ajax perd une énorme somme d'argent à cause de vous, mais vous ne pouvez plus être pris au sérieux en tant que personne. D'abord vous êtes suspendu pour une plus longue période, puis vous trompez l'Ajax en ne signant pas. Malheureusement, nous devons en conclure que vous êtes un terrible Judas, nous ne pouvons et ne voulons pas vous pardonner.»

Déclassement puis retour chanceux

Suite à sa longue suspension, André Onana était devenu le numéro 3 de l'Ajax Amsterdam en début de saison derrière le titulaire Maarten Stekelenburg (39 ans), sa doublure Remko Pasveer (38 ans) et devant le jeune Jay Gorter (21 ans). Le premier se blessant en début de saison nécessitant une opération de l'aine, André Onana devenait numéro 2 derrière Remko Pasveer alors qu'il était toujours suspendu. Pas prévu pour ce rôle de numéro un, Remko Pasveer a totalement répondu présent en l'absence d'André Onana et de Maarten Stekelenburg. On retiendra notamment sa parade exceptionnelle face à Erling Braut Haaland en phase de poules de Ligue des Champions. Rejouant le 24 novembre dernier contre Besiktas (2-1) en Ligue des Champions et le 15 décembre contre Barendrecht (4-0) en Coupe Nationale, André Onana restait bien le numéro 2 derrière le vétéran néerlandais. Malgré ce statut étrange, cela ne l'empêchait pas d'aller à la Coupe d'Afrique des Nations pour défendre les couleurs du Cameroun. Alors que la possibilité qu'il vienne à l'Inter Milan librement cet été pour préparer la succession de Samir Handanovic a pris de l'épaisseur, il avait également la pression locale à gérer où il était un des leaders du pays hôte.

Auteur d'une bourde dés le premier match contre le Burkina Faso (sans incidence avec une victoire 2-1), il s'est repris contre les Comores (2-1) lors des huitièmes de finale. Alternant parades et moments de fragilité, il ne pouvait rien faire en demi-finale contre l'Égypte (0-0/3-1 aux TAB). Concédant un but contre son camp lors du match pour la troisième place gagné contre le Burkina Faso (3-3, 5-3 aux TAB), il quittait la compétition avec un drôle de goût en bouche. Revenu pour prendre place sur le banc avec l'Ajax Amsterdam, il a vu les événements changer lors du match entre Benfica et les Godenzonen (2-2). Touché durant la rencontre qu'il a tout de même terminé, le titulaire Remko Pasveer s'est retrouvé sur le flanc pour deux mois tandis que Jay Gorter le troisième gardien a eu un diagnostic légèrement meilleur avec deux semaines d'absence. Seul gardien valide de l'effectif, André Onana était donc redevenu numéro un par la force des choses et l'Ajax Amsterdam a signé libre le Polonais Przemyslaw Tyton (35 ans) pour avoir une alternative. Choix compréhensible vu la malchance des Néerlandais avec leurs portiers cette saison. C'est donc comme titulaire qu'André Onana va vivre la fin de saison.

Erik ten Hag kan voorlopig geen beroep doen op zijn doelmannen Remko Pasveer (minimaal 8 weken) en Jay Gorter (minimaal 2 weken). — AFC Ajax (@AFCAjax) February 28, 2022

Une perspective qui n'aurait pas été envisageable sans ces circonstances et que le portier camerounais va devoir mettre à profit. «Ça a été une période difficile et cela laisse des traces. Maintenant, il veut beaucoup jouer. Pour le moment, il est tellement heureux d'être de retour dans le but et peut en profiter. Il lui a fallu quelques semaines pour revenir à ce niveau. Mais Onana est une athlète incroyable. Avec ces types de joueurs, l'adaptation à un niveau supérieur se fait très rapidement. Nous reverrons l'ancien Onana dans un avenir pas trop lointain» expliquait son coach Erik ten Haag avant de le remettre sur les terrains le 27 février dernier contre Go Ahead Eagles. Un match qui a tout eu du cadeau empoisonné avec une défaite 2-1 et qui a obligé Erik ten Hag à défendre son portier : «il ne pouvait rien faire pour les buts contre. Il n'a joué aucun rôle là-dedans. L'équipe a faibli avant la mi-temps et cela nous a coûté deux buts encaissés [...] Au final, ce n'est pas la faute à deux ou trois joueurs, car c'est un échec collectif. Nous sommes notre pire ennemi.» Depuis, il a disputé trois autres matches remportés malgré 4 buts encaissés. Une perte de vitesse sur le plan défensif qui a de quoi inquiéter avant de retrouver ce mardi Benfica en huitième de finale retour de Ligue des Champions. Prévu comme titulaire, André Onana peut sauver cette saison galère et quitter l'Ajax Amsterdam par la grande porte. Pour cela, il va vite devoir retrouver de sa superbe.