Ligue 3 : Rouen maintient le rythme en tête, Caen rechute

Rouen est décidément irrésistible en ce début de saison de Ligue 3. Durant cette 7e journée, les Normands ont battu Aubagne 1-0 sur un but inscrit après une poignée de secondes et conservent leurs 2 points en tête du championnat. Ils n’ont toujours pas connu la défaite et profitent des faux pas de leurs adversaires directs. On pense notamment à Caen, qui a perdu 2-0 sur la pelouse de Concarneau, et descend sur la dernière marche du podium. Les Bretons sont juste derrière à la faveur d’une moins bonne différence de buts. La Roche-sur-Yon réalise une bonne opération en arrachant la victoire à domicile 3-2 contre Valenciennes dans le temps additionnel, et prend la place de dauphin.

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De son côté, Thionville est allé prendre un point sur la pelouse de Fleury (1-1) et monte au 5e rang avec le même nombre de points que Caen et Concarneau. Amiens poursuit sa remontée après un début de Ligue 3 compliqué. Les Picards l’emportent sur Orléans 2-0 et se classent 6es. En bas du tableau, on retrouve Aubagne comme premier relégable, Bourg-en-Bresse, qui est allé faire match nul sur le terrain du Paris 13 Atlético 1-1, et Villefranche. Les hommes de Fabien Pujo ont lourdement chuté au Puy-en-Velay 4-1. Les trois relégables, 4 unités au compteur chacun, ont une longueur de retard sur VA.

Les résultats des matchs de 15h :

Amiens 2 - 0 Orléans : Diakité (21e), Colin (77e)

Concarneau 2 - 0 Caen : Halby Touré (66e), Janno (69e)

Fleury 1 - 1 Thionville-Lusitanos : Verdier (79e) ; Luvualu (63e)

La Roche-sur-Yon 3 - 2 Valenciennes : Ndiaye (sp 24e), Araujo (51e), Vrignon (90e+3) ; Rouaï (14e), Goprou (49e)

Le Puy-en-Velay 4 - 1 Villefranche Beaujolais : Kouassi (18e), Gauthier (27e, sp 34e), Faty (47e) ; Ondoa Onambele (7e)

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Paris 13 Atlético 1 - 1 Bourg-en-Bresse : Ayessa (64e) ; Ehling (sp 19e)

Rouen 1 - 0 Aubagne : Pacius (1ère)

Versailles 0 - 0 QRM