Ligue des Champions : suivez les festivités du PSG en direct !
Ce samedi soir, le PSG a dominé Arsenal en finale de Ligue des Champions et a glané sa deuxième étoile. Les Parisiens vont pouvoir célébrer une nouvelle fois avec les supporters dans la capitale. Suivez les festivités en direct !
Le message du maire de Paris après le sacre du PSG
Le maire de la ville, Emmanuel Grégoire, a réagi au succès des Parisiens mais également aux débordements. « La victoire du PSG en Ligue des Champions, c’est un moment historique pour Paris. La grande majorité des Parisiennes et des Parisiens l’a célébré dans la joie, l’unité, le respect », a-t-il d’abord déclaré avant de dénoncer les violences commises. « Mais je ne peux pas passer sous silence les violences et les dégradations commises cette nuit dans plusieurs secteurs de la capitale. C’est inacceptable. (…) Je condamne ces actes avec la plus grande fermeté. Dès samedi après-midi, nos agents de la propreté étaient déjà mobilisés aux abords du Parc des Princes. Dès minuit, ils ont nettoyé, réparé, remis Paris en état toute la nuit, sans relâche. Ce dimanche, la mobilisation se poursuit au Champ-de-Mars et aux abords du Parc des Princes. Je me suis rendu sur le terrain pour leur dire merci en personne. Leur engagement et leur professionnalisme sont remarquables. Paris a gagné hier soir. Ces actes isolés n’enlèveront rien à notre fierté collective ».
La Ligue des Champions est de retour à Paris !
Comme l’année passée, c’est le capitaine du PSG, Marquinhos, et le président parisien, Nasser Al-Khelaïfi, qui sont descendus en premiers de l’avion avec la Ligue des Champions !
🏆 Elle est là ! La Coupe au grandes oreilles est de retour à la maison ! pic.twitter.com/2Hfrn88SHv— beIN SPORTS (@beinsports_FR) May 31, 2026
Les joueurs du PSG rejoindront Clairefontaine mardi
Après leur sacre à Budapest face à Arsenal, les joueurs français du PSG rejoindront Clairefontaine ce mardi. Idem pour le défenseur d’Arsenal William Saliba. Le même jour, le groupe France recevra également la visite du président de la République Emmanuel Macron.
Le tapis rouge (et bleu) est prêt au Champ-de-Mars
Là-dessus, il est très difficile de concurrencer le PSG. Alors que le rassemblement entre les joueurs du PSG et leurs supporters a lieu au Champ-de-Mars, le tapis rouge est déjà dressé avec la vue magnifique sur la Tour Eiffel.
Il n'existe aucun meilleur cadre que celui-ci pour fêter sa Champions League…— Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) May 31, 2026
Mesdames et Messieurs, la plus belle ville du monde : PARIS. 😍❤️💙
(📸 @beinsports_FR) pic.twitter.com/5j0xmWPato
L’avion du PSG vient d’atterrir à Paris !
Les doubles Champions d’Europe viennent d’atterrir à l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle ! Les joueurs, le staff et les dirigeants vont sortir dans les prochaines minutes avec la Coupe aux grandes oreilles dans les mains avant de se diriger vers le Champ-de-Mars.
🛬 Les joueurs du PSG sont arrivés en France !— beIN SPORTS (@beinsports_FR) May 31, 2026
👉 Après l'aéroport, direction le Champ de Mars pour fêter le titre avec les supporters ! 🔴🔵 pic.twitter.com/7XhFYIno3d
Des stations de métro rebaptisées en l’honneur du PSG
Pour immortaliser la deuxième Ligue des Champions, la RATP a changé le nom de plusieurs stations du métro parisien : la station « Porte de Saint-Cloud » de la ligne 9 a été rebaptisée « Paris est magique », tandis que la station « Rue du Bac » a été renommée « Rue du Back 2 Back » et la station « Europe » de la ligne 3 est devenu la station « Champions d’Europe ». Une initiative qui avait déjà été faite la saison passée, après le premier sacre du club francilien.
[Evènement] Ils l’ont fait 🏆— Ligne 9 (@Ligne9_RATP) May 31, 2026
La #RATP célèbre la victoire du @PSG_Inside : Porte de Saint-Cloud sur la #ligne9 devient Paris est magique ✨#ChampionsLeague pic.twitter.com/E8v044w6ie
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