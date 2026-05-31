Ligue des Champions : suivez les festivités du PSG en direct !

Le maire de la ville, Emmanuel Grégoire, a réagi au succès des Parisiens mais également aux débordements. « La victoire du PSG en Ligue des Champions, c’est un moment historique pour Paris. La grande majorité des Parisiennes et des Parisiens l’a célébré dans la joie, l’unité, le respect », a-t-il d’abord déclaré avant de dénoncer les violences commises. « Mais je ne peux pas passer sous silence les violences et les dégradations commises cette nuit dans plusieurs secteurs de la capitale. C’est inacceptable. (…) Je condamne ces actes avec la plus grande fermeté. Dès samedi après-midi, nos agents de la propreté étaient déjà mobilisés aux abords du Parc des Princes. Dès minuit, ils ont nettoyé, réparé, remis Paris en état toute la nuit, sans relâche. Ce dimanche, la mobilisation se poursuit au Champ-de-Mars et aux abords du Parc des Princes. Je me suis rendu sur le terrain pour leur dire merci en personne. Leur engagement et leur professionnalisme sont remarquables. Paris a gagné hier soir. Ces actes isolés n’enlèveront rien à notre fierté collective ».