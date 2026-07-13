Coupe du Monde 2026 : Jules Koundé révèle la grande force de l’Espagne

Ce mardi, la France va défier l’Espagne en demi-finale de la Coupe du Monde 2026. Un choc au sommet pour les deux formations qui promet d’être fort intéressant. Présent en zone mixte, le latéral droit Jules Koundé s’est exprimé sur cette rencontre. Celui qui joue du côté du FC Barcelone a mis en avant la grande force de la Roja.

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«La force de l’Espagne a toujours été collective, avec un jeu de possession. C’est une grosse partie de son ADN, en fatiguant l’adversaire, par des mouvements de droite à gauche. La France a un jeu basé sur la transition même si on aime avoir le ballon. On essaiera de les faire déjouer. Mais c’est moins marqué dans notre histoire», a-t-il confié.

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