OM : Jacques-Henri Eyraud en remet une couche sur les salaires

Touché par la crise économique liée à l'épidémie de coronavirus, l'Olympique de Marseille échange avec ses joueurs afin de baisser leurs salaires. Et si certains sont prêts à jouer le jeu, ce ne serait pas le cas tous comme l'a indiqué un proche du groupe phocéen dans les colonnes de La Provence récemment. «Ils ne vont pas se saigner pour lui. Ils pourraient le faire pour André Villas-Boas ou pour le club, ce n’est pas pareil». L'OM avait répliqué lundi en faisant une longue mise au point via un communiqué de presse.

Ce mercredi, Jacques-Henri Eyraud a de nouveau été questionné sur le sujet. Et le président de l'OM s'est montré clair au micro de RTL. «On est en discussion pour qu'ils (les joueurs) acceptent de faire un effort supplémentaire si la situation devait se prolonger et si, par exemple, les diffuseurs devaient ne pas payer les droits TV qui étaient dus au club. C'est un enjeu très important et je pense qu'ils comprendront que faire un effort supplémentaire s'impose dans ce contexte aussi difficile». Il reste à savoir quelle sera la position des joueurs olympiens.