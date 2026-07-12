Incroyable rebondissement dans le dossier Johan Manzambi !

Révélation de cette Coupe du Monde 2026 avec la Suisse, Johan Manzambi a assisté depuis le banc à l’élimination de la Nati face à l’Argentine (3-1, a.p.), cette nuit. Une fin cruelle pour l’aventure des Suisses et du joueur de Fribourg, blessé au genou, qui aura néanmoins profité de ce Mondial pour se faire voir du grand public, totalisant 3 buts et 4 passes décisives en quatre rencontres disputées. Ses prestations ont d’ailleurs attiré l’œil de plusieurs clubs européens, prêts à débourser une fortune pour convaincre Fribourg de le lâcher.

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Parmi les nombreux courtisans du jeune milieu de 20 ans, dont le PSG et le Bayern, c’est finalement Newcastle qui s’est montré le plus concret. Les Magpies ont rapidement manifesté leur intérêt envers le natif de Genève, en envoyant un chèque de 60 M€ aux dirigeants allemands. Une somme colossale qui ferait de Manzambi la vente la plus chère de l’histoire de Fribourg et le joueur idéal pour prendre la suite de l’entrejeu de Newcastle, qui a perdu Sandro Tonali - parti à Tottenham - et alors que Bruno Guimarães est fortement courtisé par Arsenal. Mais alors que le transfert semblait être bouclé, Manzambi a finalement posé son véto.

Manzambi veut rejoindre Aston VIlla

Selon les informations de The Athletic sorties ce dimanche soir, l’ex-pensionnaire du Servette FC a catégoriquement rejeté les avances de Newcastle, privilégiant un départ à Aston Villa. Le club de Birmingham avait fait de l’international suisse (16 sélections) sa priorité pour renforcer la formation d’Unai Emery, notamment après la grave blessure au genou d’Amadou Onana avec la Belgique.

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Toujours d’après le média britannique, Newcastle a déjà accéléré sur d’autres cibles au cours de la semaine dernière compte tenu du retard accumulé sur ce dossier. Les Magpies n’avaient jamais été pleinement convaincus que le Suisse voulait les rejoindre. Une idée qui semble s’être confirmée, puisque Johan Manzambi est désormais tout proche de rejoindre les Villans contre 70 millions d’euros, selon Sky Germany.