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Ligue des Champions

Le but clownesque de Sabah pour remporter son premier match de Ligue des Champions

Par Aurélien Macedo
1 min.
Sabah FK @Maxppp
Sabah 2-0 Slavia

Petit Poucet de la Ligue des Champions, le club azerbaïdjanais de Sabah avait débuté par un revers 4-0 contre Manchester United. Ce mardi, cela a été un moment d’histoire avec une victoire 2-0 contre le Slavia Prague.

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Un premier succès pour Sabah qui n’a que 9 ans d’existence et dispute sa première campagne de Ligue des Champions. Toutefois, le deuxième but signé Joy-Lance Mickels a été marqué par de nombreuses erreurs techniques.

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