Ligue des Champions
Le but clownesque de Sabah pour remporter son premier match de Ligue des Champions
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@Maxppp
Petit Poucet de la Ligue des Champions, le club azerbaïdjanais de Sabah avait débuté par un revers 4-0 contre Manchester United. Ce mardi, cela a été un moment d’histoire avec une victoire 2-0 contre le Slavia Prague.
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HISTORIQUE ! Sabah, club azerbaïdjanais créé en 2017, a remporté la première victoire de son histoire en Ligue des champions 🤩 Bon, pour le but, on repassera… 😅 #SABSLA | #UCL https://t.co/WtNT4XRooZ— CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) October 13, 2026
Un premier succès pour Sabah qui n’a que 9 ans d’existence et dispute sa première campagne de Ligue des Champions. Toutefois, le deuxième but signé Joy-Lance Mickels a été marqué par de nombreuses erreurs techniques.
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