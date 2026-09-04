Le PSG annonce six prolongations surprises dont Luis Enrique !

C’était une première attendue. Après avoir patienté deux semaines de plus après la délocalisation de la première journée à Rennes puisque la pelouse du Parc des Princes n’était pas en état d’accueillir un match, ce vendredi, le PSG recevait l’AS Monaco à domicile. Une belle affiche pour la première à domicile depuis le sacre en Ligue des Champions et même celui en Supercoupe d’Europe. Il y avait donc des choses à fêter ce soir en amont du match.

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Et comme la saison dernière, le club de la capitale a d’abord profité de l’événement pour présenter ses cinq recrues de l’été, à savoir Maghnès Akliouche, Lucas Digne, Ferran Torres, Mika Godts et le jeune portier italien Alessandro Longoni. Les nouveaux joueurs du PSG ont été acclamés par le public parisien avant de voir aussi Marquinhos débarquer pour présenter la Supercoupe d’Europe.

Luis Enrique prolonge de 3 saisons

Mais le PSG a surtout surpris son monde dans la foulée puisqu’après les recrues, Luis Enrique débarquait au rond central aux côtés de Lucas Beraldo, Senny Mayulu, João Neves, Willian Pacho et Fabián Ruiz. La raison ? Le speaker du stade n’a pas tardé à la dévoiler puisqu’il annonçait leur prolongation de contrat. Pour le technicien espagnol, il a rempilé pour 3 saisons supplémentaires alors que son contrat expirait à l’issue de la saison en juin prochain (2027).

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Le Paris Saint-Germain se réjouit d’annoncer la prolongation de contrat de son entraîneur, Luis Enrique, ainsi que celles de ses joueurs : Lucas Beraldo, Senny Mayulu, João Neves, Willian Pacho et Fabián Ruiz. ✍️❤️💙 pic.twitter.com/KM8Wtn6l5U — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 4, 2026

Fabián Ruiz, qui en plus d’avoir remporté la C1 avec le PSG a aussi pris la Coupe du Monde avec l’Espagne, a également prolongé jusqu’en 2028. Pour le reste, à savoir Lucas Beraldo, Senny Mayulu, João Neves, Willian Pacho, les quatre joueurs ont prolongé jusqu’en 2031, preuve de la confiance accordée par la direction parisienne à ses jeunes joueurs qui ont déjà tout gagné ou presque.