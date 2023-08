Espagne : la FIFA ouvre une procédure disciplinaire contre Luis Rubiales

Au coeur du scandale depuis son comportement déplacé à l’issue de la finale de la Coupe du Monde féminine remportée par l’Espagne, Luis Rubiales est plus que jamais sur la sellette. La classe politique de son pays réclame sa démission et désormais, même la FIFA s’en mêle. L’instance dirigeante du football mondial vient d’annoncer qu’elle avait ouvert une procédure disciplinaire contre le président de la fédération espagnole.

«La Commission de Discipline de la FIFA a informé ce jour M. Luis Rubiales, président de la Fédération Espagnole de Football (RFEF), qu’une procédure disciplinaire a été ouverte à son encontre pour les faits qui se sont déroulés le 20 août 2023, au terme de la finale de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA. Ces faits pourraient constituer une violation des alinéas 1 et 2 de l’article 13 du Code disciplinaire de la FIFA. La Commission de Discipline de la FIFA ne fournira aucune information supplémentaire concernant cette procédure disciplinaire avant d’avoir rendu une décision finale. La FIFA réitère son engagement absolu pour le respect de l’intégrité de toutes et tous, et condamne donc fermement tout comportement allant à l’encontre de cette valeur», indique le communiqué.