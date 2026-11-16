Joueur de l’AS Monaco depuis l’été 2023, Folarin Balogun (25 ans) pensait mettre un terme à son aventure monégasque l’été dernier, avant que son transfert à Everton ne capote. Depuis, l’attaquant américain a repris le chemin de la Ligue 1, mais il n’a trouvé le chemin des filets qu’à une reprise en sept apparitions. Et visiblement, il est toujours partant pour mettre les voiles.

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Calciomercato assure que son agent, le célèbre Jorge Mendes, a contacté l’AC Milan et la Juventus en vue du prochain mercato d’hiver. Rossoneri et Bianconeri cherchent tous les deux à renforcer leur secteur offensif et Balogun serait très intéressé à l’idée de traverser les Alpes. Qu’en dira l’ASM si les deux géants italiens décident de passer à l’action ? Pour rappel, l’Américain est lié au club de la Principauté jusqu’en juin 2028.