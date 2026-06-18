CdM 2026 : la Colombie s’offre l’Ouzbékistan grâce à un Luis Diaz XXL

La première journée de cette Coupe du Monde 2026 touche officiellement à sa fin. Après le succès convaincant de l’Angleterre hier soir aux dépens de la Croatie (4-2), les deux dernières rencontres se jouaient dans la nuit. Dans un premier temps, le Ghana a pris le meilleur face au Panama (1-0) mais non sans souffrir. Les Black Stars se sont imposés grâce à une réalisation du tout jeune joueur de Nordsjaelland, Calen Yirenkyi, buteur dans les arrêts de jeu après un énorme travail de l’homme du match Antoine Semenyo sur son côté (90+5e, 1-0). Grâce à ce succès, les Ghanéens prennent la 2e place du groupe L, juste derrière l’Angleterre. Dans l’autre rencontre de la nuit, la Colombie a assumé son statut en s’imposant face à une valeureuse équipe de l’Ouzbékistan (1-3), qualifiée pour la toute première fois de son histoire à une Coupe du Monde.

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Les Cafeteros ont trouvé leur salut en la personne de Luis Diaz, auteur d’un match plein et impliqué sur les deux buts de sa nation. L’attaquant du Bayern Munich avait d’abord enfilé le costume du passeur en délivrant un centre téléguidé pour Daniel Munoz, auteur, lui, d’un superbe geste acrobatique en première intention pour marquer (40e, 0-1). Les coéquipiers de Khusanov ont réagi en égalisant par l’intermédiaire d’Abbosbek Fayzullaev, premier buteur de l’histoire de l’Ouzbékistan en Coupe du Monde (60e, 1-1). L’attaquant de Basaksehir profitait d’un mauvais renvoi du portier colombien pour marquer. Mais à peine cinq minutes plus tard, Luis Diaz douchait les espoirs ouzbeks. Trouvé dans la profondeur, il ouvrait son pied pour marquer, bien aidé par le portier adverse (65e, 1-2). Jaminton Campaz finissait le travail dans le temps additionnel en marquant un but de la tête (90+9e, 1-3). Malgré une dernière frappe sur la transversale, les hommes de Fabio Cannavaro chutent pour leur entrée en lice dans la compétition. La Colombie est leader de son groupe devant le Portugal.