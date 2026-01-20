Ligue des Champions : Bodo/Glimt ridiculise Manchester City !

Un déplacement facile pour Manchester City ? C’est ce qu’on pouvait penser au début, mais la réalité fut bien différente… Quatrième de cette phase de poules de la Ligue des Champions, le club entraîné par Pep Guardiola avait l’occasion de prendre une belle option pour sceller sa place dans le top 8. En face, une équipe de Bodo/Glimt dans les tréfonds du classement, qui luttait pour ses dernières chances d’accrocher une place de barragiste. Un match a priori plus qu’abordable donc pour l’ogre cityzen, qui a été cueilli à froid très rapidement. Après un bon centre d’Ole-Didrik Blomberg, Kasper Høgh, au second poteau, plaçait une belle tête sur laquelle Donnarumma aurait tout de même pu mieux faire (1-0, 22e).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 7 Man City 13 7 +4 4 1 2 13 9 27 Bodø/Glimt 6 7 -2 1 3 3 12 14

Manchester City a pris l’eau

Pire, il doublait la mise deux minutes plus tard, seul dans la surface. Sur une transition rapide des Norvégiens, les deux acteurs du premier but récidivaient et le numéro 9 ajustait à merveille le portier italien (2-0, 24e). Impuissants, et malgré la présence de joueurs comme Rodri, Rayan CHerki, Phil Phoden ou Erling Haaland sur la pelouse, les Skyblues ne trouvaient pas de solutions et ne se créaient pas d’occasions, si ce n’est une frappe non cadrée d’Haaland juste avant la pause.

Et c’est surtout au retour des vestiaires que la domination des locaux allait se confirmer encore plus. Les troupes de Kjetil Knutsen ne tentaient pas de tenir le score et de conserver cet avantage de deux buts, bien au contraire. Donnarumma évitait ainsi le troisième en repoussant cette frappe d’Håkon Evjen (50e), et derrière, ce dernier voyait un but lui être refusé pour hors-jeu (53e). Perdus et dominés, les Mancuniens n’allaient pas pouvoir repousser l’inévitable très longtemps, et Jens Petter Hauge signait donc rapidement le troisième (3-0, 58e). Un véritable golazo, puisqu’après avoir dribblé plusieurs joueurs, il a placé le ballon dans la lucarne opposée de Donnarumma, qui n’a rien pu faire sur le coup.

La place dans le top 8 en danger, Bodo/Glimt peut encore y croire

Rayan Cherki a vite réduit l’écart, avec un tir puissant à ras de terre depuis l’extérieur de la surface qui s’est logé au fond (3-1, 60e). Son deuxième but en Ligue des Champions cette saison. De quoi envisager une remontada ? Compliqué, puisque Rodri, après avoir coupé une contre-attaque, était expulsé dans la foulée après avoir écopé d’un deuxième jaune, laissant les siens à dix (62e). Jens Petter Hauge touchait même la barre (64e), alors qu’un nouveau but était refusé à Kasper Høgh (65e).

City a bien tenté de recoller au score en fin de match, mais les partenaires de Cherki ont péché par manque de simplicité, pendant qu’Erling Haaland restait privé de ballons (3 tirs seulement dans tout le match). Après cette défaite surprise, Manchester City, qui n’a qu’un point d’avance sur le neuvième du classement, prend le risque de sortir du tant convoité top 8. Les Anglais se souviendront longtemps de la première confrontation du club face à un club norvégien. De son côté, l’équipe scandinave remonte au 26e rang et peut encore rêver d’une qualification in extremis pour les barrages en cas de résultats favorables ce soir et demain.