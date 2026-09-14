Un craquage, un cadeau généreux pour Ancelotti, une entrée fracassante : la drôle de semaine d’Ethan Mbappé

Ethan Mbappé n’a que 19 ans et il apprend chaque semaine son métier de footballeur. La semaine dernière, on l’avait laissé tête basse, après son carton reçu face au Betis (2-3). Le LOSC venait d’encaisser le troisième but des Andalous et le jeune Lillois avait dégoupillé en assénant un coup de coude après une provocation du défenseur Natan. Un geste qui le privera sans doute de plusieurs matches de Ligue des Champions. Depuis, Mbappé s’est excusé dans le vestiaire nordiste, mais aussi sur ses réseaux sociaux. Un mea culpa auquel son grand frère Kylian avait répondu par un mot qui résumait tout : « apprentissage ».

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Après un exercice 2025/2026 correct (3 buts, 1 passe décisive en 22 matches), mais marqué surtout par une blessure à la cuisse qui l’a éloigné des terrains pendant plus de deux mois, le natif de Montreuil abordait cette saison (sa troisième avec les Dogues) avec beaucoup plus d’ambitions. Devenu titulaire (4 fois en 5 matches), Mbappé a donc connu un premier accroc lors du troisième match de C1 de sa jeune carrière. Mais très vite, le Lillois a su rebondir pour conclure sa drôle de semaine.

Mbappé voulait se racheter à tout prix

Passeur décisif contre le Betis, avant son craquage, Mbappé a scellé la victoire du LOSC contre Troyes au bout du temps additionnel, vingt minutes après avoir remplacé Dilane Bakwa. Un but placé sous le signe du pardon pour le numéro 8 qui s’est immédiatement dirigé vers le public les deux mains jointes, pour s’excuser. Une entrée en jeu décisive et qui a également donné un coup de fouet à une équipe nordiste endormie. De quoi satisfaire son entraîneur, Davide Ancelotti. L’Italien a d’ailleurs confié que son joueur a tout fait en coulisses pour montrer qu’il souhaitait absolument faire amende honorable après son erreur en coupe d’Europe.

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« Il m’a donné une bouteille de vin. Quand un joueur fait ça, il sait que les jours qui suivent je l’attends dans mon bureau pour y goûter. Je ne peux pas dire de quelle bouteille il s’agit, mais il a été très généreux. Cette semaine a été très importante pour lui pour grandir comme joueur, mais aussi sur le plan humain. Il cultivait la frustration de quelqu’un qui a fait une erreur. Il n’était pas question de taper dessus. Ethan a des valeurs, de la maturité, la relation que j’ai avec lui, comme avec les autres joueurs, c’est un peu celle d’un grand frère. Après son geste mardi, il a tout de suite assumé ses responsabilités, sa prise de conscience a été immédiate ». L’apprentissage se poursuit pour Ethan Mbappé !