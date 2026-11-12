Mercato : l’AS Monaco s’est positionnée pour accueillir un indésirable du FC Barcelone !

Le début de saison est plutôt décevant sur le Rocher… Après dix journées de championnat, l’AS Monaco pointe à une triste septième place au classement de la Ligue 1, et reste assez loin du wagon de tête, même s’il est vrai que les Asémistes réalisent un parcours parfait en Conference League pour l’instant. Mais Filipe Luis le sait mieux que quiconque, il va falloir, rapidement, commencer à obtenir de meilleurs résultats en championnat.

La suite après cette publicité

Dans le même temps, les rumeurs mercato ont déjà commencé, et Mamadou Coulibaly ainsi que Lamine Camara sont déjà très convoités, par Naples notamment. Au niveau des arrivées, c’est plutôt calme pour l’instant, mais voilà que la presse espagnole indique que les Monégasques pourraient encore piocher du côté de Barcelone, où ils sont déjà allés chercher Ansu Fati, d’abord prêté, puis acheté définitivement cet été contre 11 millions d’euros.

La suite après cette publicité

Un joueur mis au placard

Le FC Barcelone s’apprête effectivement à vivre un mois de janvier assez mouvementé. Des départs sont à prévoir, afin de financer des arrivées, dans le secteur défensif notamment. Et Hansi Flick sait déjà de qui il souhaite se débarrasser : Alejandro Baldé. Le latéral gauche espagnol de 23 ans n’est pas du tout dans les plans de jeu du coach allemand, qui préfère bricoler et faire jouer des joueurs comme De Jong ou Fariñas au poste de latéral plutôt que de compter sur lui. Il n’a joué que 3 petits bouts de matchs en Liga cette saison et le club catalan compte sur lui pour renflouer les caisses. Il reste cependant un joueur assez coté sur le marché, puisqu’il s’agit d’un joueur jeune, très à l’aise techniquement et utile sur les séquences offensives.

La suite après cette publicité

Selon Sport, l’AS Monaco fait partie des prétendants pour l’accueillir cet hiver. La priorité du club catalan reste de le vendre en Angleterre, afin de pouvoir réaliser une vente intéressante, mais la possibilité d’un prêt avec option d’achat est aussi évoquée dans la presse barcelonaise. Ce qui laisse des chances à des clubs un peu moins puissants financièrement comme la Juventus, et l’AS Monaco donc. Jorge Mendes, agent du latéral espagnol, pourrait aussi faciliter les choses, lui qui est assez influent dans les deux clubs. Affaire à suivre…