Comment regarder PSG-Atletico gratuitement sur DAZN

La compétition XXL qui va permettre aux meilleurs clubs du monde de s’affronter pour la première Coupe du Monde des Clubs FIFA 2025 est sur le point de débuter. Au programme de cet événement mondial majeur : 32 meilleures équipes de clubs jouant à travers 63 matchs en direct sur 29 jours, à partir du 14 juin 2025. Premier gros choc de la compétition, un alléchant PSG-Atletico de Madrid à retrouver gratuitement sur DAZN ce dimanche à 21h au Rose Bowl de Pasadena dans la banlieue de Los Angeles, en Californie. Un stade colossal qui peut accueillir 89 702 personnes et qui va donc voir le premier match officiel du tout nouveau vainqueur de la Ligue des Champions, à savoir le PSG, face à un club emblématique de Liga, l’Atletico de Madrid.

La bande à Luis Enrique, qui arborera pour l’occasion un tout nouveau maillot orné de l’étoile du champion d’Europe, sera très attendue face à un adversaire de taille, toujours difficile à manœuvrer et qui pourra compter sur ses hommes forts, Antoine Griezmann en tête. Le PSG, qui s’était incliné en automne 2024 au Parc des Princes (1-2) en phase de poules de la C1, peut en témoigner. Mais cette fois-ci, ce n’est plus la même équipe du PSG. On parle désormais de la meilleure équipe d’Europe et sa pléiade de stars, du candidat au Ballon d’Or Ousmane Dembélé, au possible futur Golden Boy Désiré Doué sans oublier les Achraf Hakimi et Khvicha Kvaratskhelia, Nuno Mendes, Marquinhos et Willian Pacho qui ont fait passer le club parisien dans une autre dimension.

