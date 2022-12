Coupe du monde 2022, Argentine-France : Ousmane Dembélé se livre sur la menace Lionel Messi !

La suite après cette publicité

Jour de finale. Opposée à l'Argentine, l'équipe de France tentera, ce dimanche à 16 heures, de décrocher la troisième étoile de son histoire et de réaliser, par un ailleurs, un doublé historique. Présent sur TF1 dans l'émission Telefoot, Ousmane Dembélé est logiquement revenu sur l'ultime rendez-vous de cette Coupe du Monde 2022. Annoncé dans le onze de départ de Didier Deschamps, l'attaquant du FC Barcelone n'a pas caché sa fierté avant de croiser le fer avec l'Albiceleste.

«Une fierté. Une fierté d'arriver jusque-là déjà, parce que le chemin a été long, il n'a pas été facile. Il y a eu des matches difficiles. C'est un bonheur fou de disputer une seconde finale d'affilée», a tout d'abord affirmé l'international tricolore (34 sélections, 4 buts) avant de rappeler l'objectif numéro un : «le plus important, c'est l'équipe. On va tout donner pour l'équipe de France. On espère qu'on va tous fêter ça lundi».

Ousmane Dembélé se méfie de l'Albiceleste !

Déjà présent en 2018 lors de la victoire des Bleus face à l'Argentine en huitièmes de finale du Mondial russe, le Blaugrana a malgré tout appelé à la vigilance, précisant que le contexte était bien différent et que les hommes de Lionel Scaloni n'étaient plus les mêmes. «C'est une très très grande nation de football. Il y a un très beau groupe, une bonne équipe, bien organisée. Je pense qu'ils sont meilleurs qu'en 2018. Et ils ont aussi l'un des meilleurs joueurs de l'histoire, Lionel Messi.»

Relancé sur les différents acteurs de cette finale, Dembélé s'est ensuite logiquement exprimé sur la principale menace de cette effectif argentin : Lionel Messi. Impressionné par le «leadership» de la Pulga, le buteur de 25 ans s'est montré très élogieux. «C'est un leader sur le terrain, en-dehors aussi. C'est une très très bonne personne. Il aidait beaucoup les jeunes joueurs. Et puis, c'est un joueur incroyable.» Admiratif, Ousmane Dembélé ne laissera, cependant, pas place aux émotions au moment de pénétrer sur la pelouse du Stade de Lusail. L'enjeu est trop grand. L'histoire est trop belle. Qu'importe les rêves du septuple Ballon d'Or.