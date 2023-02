Real Madrid - Elche : les compositions officielles

Quelques jours après son sacre lors du Mondial des clubs face à Al-Hilal, le Real Madrid (2e, 45 points) reçoit la lanterne rouge Elche (20e, 9 points) pour le compte de la 21ème journée de Liga (rencontre à suivre en direct commenté sur notre site à partir de 21h). Largués à onze points du leader barcelonais, les Merengues n’ont d’autres choix que de s’imposer ce soir s’ils veulent ne pas voir leur rival s’échapper pour de bon.

Pour cette rencontre, Carlo Ancelotti est privé de Courtois, Mendy, Kroos, Vinicius et Hazard. Le technicien italien a opté pour un 4-3-3 avec Benzema à la pointe de l’attaque. Eduardo Camavinga profite de l’absence de Kroos pour prendre une place au milieu de terrain aux côtés de Ceballos et Valverde. Les visiteurs, qui restent sur une victoire face à Villarreal, feront sans Nwankwo, Collado, Morente, Mascarell et Palacios. Ils et évolueront à cinq derrière dans un 5-3-2.

Les compositions officielles

Real Madrid : Lunin - Carvajal, Militao, Alaba, Nacho - Valverde, Camavinga, Ceballos - Asensio, Benzema, Rodrygo

Elche : Edgar Badía - Magallán, Enzo Roco, Diego González, Clerc, Carmona - Gumbau, Raúl Guti, Fidel - Ponce, Nteka