PSG : Leonardo annonce la couleur pour la fin du mercato

L’été dernier, le Paris Saint-Germain avait attendu la fin du mercato pour s’activer et enrôler Danilo Pereira, Rafinha, Alessandro Florenzi et Moise Kean. Cet hiver, le club de la capitale a été plus discret puisqu’aucun renfort n’a été enregistré, crise du coronavirus oblige. Idem du côté des départs.

Deux semaines avant la fin du marché de janvier, faut-il donc s’attendre à du mouvement ? Alors qu’en Angleterre, les médias évoquent un intérêt persistant pour Dele Alli (Tottenham) et que le nom de Christian Eriksen (Inter Milan) est également cité en Italie pour renforcer l’entrejeu francilien, Leonardo a fait le point dans les colonnes de France Football.

Leonardo reconnaît ses lacunes

« On verra les opportunités, surtout à travers des prêts. Ça va dépendre aussi de nos besoins parce que nous avons déjà vingt-huit joueurs au sein de l’effectif. Mais nous sommes à l’écoute, forcément. C’est un travail excitant que de se réinventer en cette période de crise », a-t-il déclaré. De quoi espérer de nouveaux coups réalisés sur le gong ?

Enfin, concernant les départs, le Brésilien n’a rien indiqué. Cependant, il a concédé que la vente des joueurs n’était pas vraiment son point fort. « Je reconnais que je suis moins bon sur les ventes. Mais pour ma défense, personne n’achète. Ou beaucoup moins qu’avant » Et après avoir perdu Thomas Meunier, Adil Aouchiche ou Tanguy Kouassi pour 0€, « Leo » risque de voir Julian Draxler, libre en juin prochain, s’ajouter à la liste des joueurs partis sans avoir rapporté un denier.