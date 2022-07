OM : ça se confirme pour Alexis Sanchez !

La suite après cette publicité

Ces derniers jours la presse chilienne et italienne évoquaient un intérêt concret de l'OM pour une piste pour le moins surprenante en attaque : Alexis Sanchez. Un très gros coup donc qu'essayait de tenter Pablo Longoria et la direction olympienne au cours des dernières heures pour renforcer son attaque. L'attaquant chilien qui évolue à l'Inter Milan correspond aussi aux attentes d'Igor Tudor dans le rôle de second attaquant de son système.

Mais après les nombreuses rumeurs sur ce sujet, le dossier semblait petit à petit disparaitre des plans de l'OM. Du moins jusqu'à ce jeudi. Car à en croire les informations du quotidien La Provence qui confirme donc les révélations de la presse chilienne : l'OM est très chaud sur Alexis Sanchez et veut le recruter cet été. Il serait évidemment un renfort de taille pour l'effectif marseillais qui jouera la Ligue des champions la saison prochaine.

Il faudra d'abord vendre

L'ancien attaquant du FC Barcelone est donc une piste sérieuse pour Pablo Longoria mais tout n'est évidemment pas simple dans ce dossier. Si le quotidien local précise que le joueur et l'OM sont déjà très proches, il explique également que l'opération ne sera possible que si le joueur et l'Inter se mettent d'accord sur une résiliation de contrat alors que Sanchez est lié au club milanais jusqu'en 2023.

Autre point important dans ce dossier, pour espérer voir l'ancien d'Arsenal fouler la pelouse du Stade Vélodrome, il faudra aussi que Marseille soit capable de considérablement dégraisser son effectif en attaque. Surtout que récemment, l'OM a accueilli Luis Suarez. Des ventes (Bamba Dieng ? Bakambu ?) aideraient bien l'OM dans ce dossier alors que la star chilienne de 33 ans doit avoir un salaire conséquent... À suivre.