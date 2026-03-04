Menu Rechercher
Commenter 9
Coupe du Roi

Le bus de l’Atlético a été caillassé par des ultras du Barça

Par Tom Courel
1 min.
Les supporters de l'Atlético fêtent le titre près de la fontaine de Neptune @Maxppp
Barcelone 3-0 Atlético

Le match retour des demi-finales de la Coupe du Roi entre le FC Barcelone et l’Atlético de Madrid était une rencontre à part hier soir (3-0). Hormis le suspens crée suite à la remontée au score des Blaugranas, des incidents violents ont éclaté avant même le coup d’envoi. À son arrivée au Spotify Camp Nou, le bus de l’équipe madrilène a été pris pour cible par certains ultras blaugranas qui ont lancé une pierre, brisant la vitre du véhicule, comme le montre cette vidéo publiée sur X par Javier Gimeno, journaliste chez ESPN.

La suite après cette publicité
Javier Gimeno
‼️Así ha quedado la luna del autobús del Atletico de Madrid tras el lanzamiento de objetos de algunos energúmenos en la entrada al Camp Nou.
Voir sur X

L’attaque, assez brutale, a provoqué un calvaire et cette ambiance a clairement assombri la situation aux abords du stade, malgré une réparation immédiate. Pour l’instant, ni le FC Barcelone, ni l’Atlético de Madrid ne se sont exprimés officiellement sur les dommages matériels, alors que l’incident projette désormais une ombre sur ce rendez-vous qui était très attendu entre les deux formations.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (9)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe du Roi
Barcelone
Atlético

En savoir plus sur

Coupe du Roi Coupe du Roi
Barcelone Logo Barcelone
Atlético Logo Atlético Madrid
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier