Le bus de l’Atlético a été caillassé par des ultras du Barça

Le match retour des demi-finales de la Coupe du Roi entre le FC Barcelone et l’Atlético de Madrid était une rencontre à part hier soir (3-0). Hormis le suspens crée suite à la remontée au score des Blaugranas, des incidents violents ont éclaté avant même le coup d’envoi. À son arrivée au Spotify Camp Nou, le bus de l’équipe madrilène a été pris pour cible par certains ultras blaugranas qui ont lancé une pierre, brisant la vitre du véhicule, comme le montre cette vidéo publiée sur X par Javier Gimeno, journaliste chez ESPN.

L’attaque, assez brutale, a provoqué un calvaire et cette ambiance a clairement assombri la situation aux abords du stade, malgré une réparation immédiate. Pour l’instant, ni le FC Barcelone, ni l’Atlético de Madrid ne se sont exprimés officiellement sur les dommages matériels, alors que l’incident projette désormais une ombre sur ce rendez-vous qui était très attendu entre les deux formations.