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RDP Premier League

Tottenham touche déjà le fond malgré 500 M€ dépensés, l’Atlético inquiète déjà l’Espagne

Tottenham inquiète déjà la presse anglaise malgré un mercato XXL, l’Atlético de Madrid prend cher dans les journaux espagnols après sa déroute à Bilbao et l’Inter de Chivu fait chavirer la presse italienne : retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne.

Par Arthur Leopole
2 min.
terminé - 05/09 Bilbao 3 Atlético 0
terminé - 05/09 Inter Milan 3 Naples 2
terminé - 05/09 Nottingham 0 Tottenham 0

Tottenham déjà dans le dur

Le début de saison de Tottenham fait déjà beaucoup parler. Et forcément, la presse britannique n’est pas tendre avec les Spurs. Malgré près de 400 millions de livres dépensés lors du mercato, Tottenham ne compte qu’un petit point après trois journées de Premier League et n’a toujours pas inscrit le moindre but. Un bilan qui interpelle forcément les médias anglais. Après deux défaites face à Brentford et Newcastle et un triste 0-0 contre Nottingham Forest, les Spurs réalisent même un début de saison historique : cela faisait depuis la saison 1974-1975 que le club n’était plus resté muet lors de ses trois premières journées de championnat. De quoi nourrir les inquiétudes de la presse autour de Tottenham, qui commence déjà à pointer les limites de l’énorme investissement réalisé cet été.

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L’Atlético inquiète déjà l’Espagne

En Espagne aussi, un club fait déjà l’objet de nombreuses critiques. L’Atlético de Madrid a lourdement chuté sur la pelouse de l’Athletic Bilbao, trois buts à zéro, et la presse espagnole s’est immédiatement emparée de cette inquiétante prestation. AS n’y est notamment pas allé de main morte avec sa Une : « Quelle manière de perdre ! ». Le quotidien espagnol insiste sur le scénario de cette rencontre, avec un Atlético qui a totalement décroché en l’espace d’une minute en seconde période, encaissant deux buts quasiment coup sur coup avant de sombrer complètement. Pour les médias espagnols, cette défaite met surtout en lumière la fragilité défensive des Colchoneros. Un constat d’autant plus préoccupant que Diego Simeone dispose, selon la presse, de l’un des effectifs les plus solides de ces dernières années. Julián Álvarez, lui, a tout de même montré des signes encourageants.

L’Inter de Chivu fait chavirer la presse italienne

En Italie, c’est l’Inter de Cristian Chivu qui fait la Une. Et les journaux italiens sont complètement conquis par la remontée spectaculaire des Nerazzurri face à Naples. Menée 2-0 au début de la seconde période, l’Inter a complètement renversé la rencontre pour finalement s’imposer 3-2 grâce notamment à un doublé de Lautaro Martínez, dont le but décisif est arrivé à la 91e minute. Le Corriere dello Sport s’enflamme et estime que les Nerazzurri « volent haut », tandis que La Gazzetta dello Sport titre tout simplement « Inter infinie ». La presse italienne souligne surtout l’impact des changements de Chivu, avec les entrées de Curtis Jones, Hakan Çalhanoğlu et Marcus Thuram, qui ont complètement changé le visage de la rencontre.

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