Coupe de France

CdF, 8e Tour : Pau éliminé par une Régional 1 !

Par Kevin Massampu
1 min.
Le trophée de la Coupe de France @Maxppp
SA Mérignac Pau

Les surprises continuent en Coupe de France ! Après les éliminations de Rodez et du Red Star, c’est au tour de Pau de prendre la porte dès ce 8e tour, ce samedi. Les hommes de Nicolas Usai ont été battus par le SA Mérignac, pensionnaire de Régional 1, sur la plus petite des marges (1-0).

Les Palois ont concédé l’ouverture du score de Salif Sané (50e), ex-pensionnaire de Schalke 04, et ne sont jamais parvenus à revenir. Si Montpellier, Reims, Bastia et Le Mans ont fait respecter la hiérarchie, ce n’est pas le cas de la formation actuellement à la 8e place de Ligue 2.

