FC Nantes : l’annonce de Vahid Halilhodzic sur son avenir

Arrivé en pompier de service pour tenter de sauver ce qu’il restait à sauver, Vahid Halilhodzic promet d’aller au bout de sa mission avec Nantes. Pour le coach de 73 ans, c’est l’image du club qui est en jeu à l’heure où Nantes pointe à la 17e place du championnat, à cinq points du barragiste, Auxerre.

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«J’irai jusqu’au bout, car c’est l’image du club qui est en jeu, confie-t-il dans des propos rapportés par Ouest France. On ne peut pas la dégrader et la bafouer. Je serai exigeant jusqu’au bout, même si on va en Ligue 2. J’ai l’impression qu’on a commencé à se moquer de cette équipe. J’ai honte que Nantes en soit là et je fais tout mon possible pour changer les choses. Si j’irai au bout ? Oui, j’irai jusqu’au bout. On est professionnel. Je ne vais pas partir en vacances, c’est sûr et certain. J’ai une obligation vis-à-vis de Nantes. Je ne laisserai personne se moquer du club. Et si certains (joueurs) ne le respectent pas, ils ne seront pas dans le groupe.»