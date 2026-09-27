Brésil : Carlo Ancelotti veut s’inspirer d’Hansi Flick

Carlo Ancelotti pourrait à nouveau s’inspirer de ce qui fonctionne au FC Barcelone pour tenter de relancer le Brésil. Alors que la Seleção peine toujours à se montrer efficace offensivement, le sélectionneur brésilien envisagerait d’aligner Raphinha en pointe lors du prochain match amical face à l’Australie. Une position que le joueur connaît désormais bien avec le Barça, où il a déjà évolué comme avant-centre ou faux neuf cette saison.

La suite après cette publicité

Cette idée s’explique également par l’excellente forme actuelle du capitaine barcelonais, auteur de 14 buts depuis le début de la saison. Ancelotti souhaiterait ainsi densifier son milieu de terrain tout en profitant des qualités de finition et du leadership de Raphinha dans les derniers mètres. Le Brésilien, qui porte à présent le numéro 10 de Neymar en sélection, pourrait donc devenir l’une des principales solutions offensives du technicien italien, notamment alors que Vinicius et Endrick peinent à convaincre depuis sa prise de fonction.