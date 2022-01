Liga : Osasuna s'impose sur la pelouse de Grenade

A l'occasion de la 22ème journée de Liga, Grenade (14e, 24 pts) accueillait Osasuna (13e, 25 pts) ce dimanche à 14 heures. Un duel de milieu de tableau au Los Carmenes entre deux formations qui restaient sur une défaite en championnat. En cas de victoire, les locaux avaient d'ailleurs l'occasion de passer devant les Gorritxoak.

La première période ne nous offrait aucun but et il fallait attendre un peu plus de l'heure de jeu pour voir les filets trembler avec l'ouverture du score de David Garcia (65e, 0-1) pour les visiteurs. Derrière, les locaux ne revenaient pas et Kike Garcia doublait même la mise (90e, 0-2). Osasuna s'imposait 2-0 et grimpait au onzième rang au classement. Grenade ne bougeait pas de place.

Les compositions officielles au coup d'envoi

Le XI de Grenade

Le XI d'Osasuna