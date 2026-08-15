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Amical : Angers l’emporte sur le fil contre le Paris FC

Par Samuel Zemour
1 min.
Stéphane Gilli @Maxppp
Angers 3-2 Paris FC

Angers a conclu sa préparation par une victoire spectaculaire face au Paris FC, au terme d’une rencontre particulièrement animée. Le SCO a rapidement ouvert le score grâce à El Ouazzani sur penalty (1-0, 6e), avant de voir les Parisiens renverser la situation. Sinayoko a d’abord buté sur Lopes, permettant à Pagis de reprendre dans le but vide pour égaliser (1-1, 36e), puis Luca Koleosho a donné l’avantage au PFC d’une superbe frappe de l’extérieur de la surface (2-1, 43e).

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Le SCO a toutefois réagi après la pause. Bané Diatta, qui venait tout juste de signer son premier contrat professionnel, a égalisé en reprenant du bout du pied un centre de Belkhdim (2-2, 65e). Malgré plusieurs situations parisiennes et un Anthony Lopes décisif, notamment devant Jonathan Ikoné, Angers a finalement repris les commande sur un corner de Branco van den Boomen. Ousmane Camara a placé une tête puissante sous la barre pour offrir la victoire aux siens (3-2, 90e). Un succès encourageant pour Stéphane Gilli face à son ancien club à l’occasion de la dernière répétition du SCO.

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