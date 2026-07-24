Jürgen Klopp devient le nouveau sélectionneur de l’Allemagne !

Une nouvelle ère démarre officiellement en Allemagne. Et elle en a grandement besoin. Après la terrible élimination face au Paraguay en 1/16es de finale de la Coupe du Monde 2026 (1-1, 3-4 t.a.b.), la Nationalmannschaft et Julian Nagelsmann ont mis fin à leur collaboration de près de trois ans, début juillet. Une décision attendue, qui a ensuite contraint la Fédération allemande (DFB) a cherché son remplaçant. Rapidement, un nom s’est dégagé pour prendre la succession de l’ancien entraîneur de Leipzig et du Bayern : Jürgen Klopp. Après deux semaines de négociations, un accord a finalement été trouvé entre la DFB, le technicien de 59 ans et la maison Red Bull pour laisser filer l’Allemand.

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« Nous avons tenu une réunion conjointe ce matin, 26 jours après l’élimination amère de l’équipe nationale face au Paraguay en Coupe du Monde. Je peux vous annoncer que Jürgen Klopp a été élu à l’unanimité. Nous sommes donc heureux de vous présenter Jürgen Klopp comme nouveau sélectionneur de l’équipe nationale. Les entraîneurs adjoints sont Peter Krawietz, Pepin Lijnders et Sven Bender. Nous sommes convaincus que Jürgen Klopp est la meilleure solution, et c’est pourquoi nous avons mené plusieurs discussions et accéléré le processus ces dernières semaines. Les entretiens personnels avec Jürgen Klopp ont confirmé notre décision », a annoncé Bernd Neuendorf, le président de l’instance garante du football allemand.

Deux ans après son départ de Liverpool, Klopp est de retour

Depuis son départ de Liverpool, il y a deux ans, Klopp s’était éloigné des bords de terrain pour occuper un rôle plus discret, à la tête de la direction des sports de Red Bull. Ainsi, l’ancien coach de Dortmund et des Reds gérait les intérêts des clubs de la filiale autrichienne comme le RB Leipzig ou encore le Paris FC. Pourtant, cela n’a pas empêché les rumeurs sur son avenir de se multiplier.

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Un temps annoncé dans le viseur de Florentino Pérez et du Real Madrid, Klopp n’a jamais donné suite aux sirènes madrilènes, laissant même entendre que sa carrière d’entraîneur était derrière lui. Finalement, « Kloppo » est de retour, cette fois-ci, pour redresser une Allemagne en perte totale d’identité et manque cruel de résultats. Il sera notamment chargé de guider la Mannschaft lors de la prochaine Ligue des Nations 2027, ainsi que lors de l’Euro 2028 en Angleterre et la Coupe du Monde 2030.