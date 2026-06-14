CdM 2026 : le communiqué conjoint du Sénégal contre l’UEFA et Aleksander Čeferin

Les fédérations de football du Sénégal, du Cap-Vert, de Curaçao, de l’Ouzbékistan, du Congo et d’Haïti ont exprimé leur « profonde déception » après les récentes déclarations du président de l’UEFA, Aleksander Čeferin, concernant l’élargissement de la Coupe du Monde 2026. Dans un communiqué commun, elles rejettent fermement l’idée que certaines rencontres du tournoi puissent être considérées comme secondaires. « Pour nos pays, il n’existe pas de match de Coupe du Monde de la FIFA sans importance. Pour nos pays, la qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA représente un exploit historique et la réalisation d’un rêve partagé par des générations », écrivent-elles. Les signataires jugent que « suggérer que certains de nos matchs seraient d’une manière ou d’une autre moins importants est profondément décevant et revient à ignorer les efforts, les sacrifices et les aspirations des joueurs, des entraîneurs, des clubs, des dirigeants du football et des supporters à travers le monde ». Ils rappellent également que « derrière chaque qualification se cachent des années de travail et d’investissement » et que « derrière chaque équipe nationale se trouvent des communautés entières et des millions de personnes qui voient le football comme une source de fierté, d’espoir et d’unité ».

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Les fédérations défendent une vision universelle du football et de la Coupe du Monde, estimant que « le football n’appartient pas à un groupe restreint de dirigeants privilégiés » et que « sa force réside dans son universalité ». Elles soulignent que la Coupe du Monde est « la plus grande compétition de football au monde précisément parce qu’elle rassemble différentes cultures, différentes histoires et différents parcours footballistiques ». Le communiqué insiste aussi sur l’impact que peut avoir une qualification pour les nations émergentes du football : « Pour de nombreux pays, la participation à la Coupe du Monde de la FIFA n’est pas seulement un exploit sportif. C’est un moment qui inspire une génération, accélère le développement du football et crée des souvenirs qui durent toute une vie. » Les signataires concluent en affirmant que « chaque nation qui se qualifie mérite le respect », que « chaque équipe s’est qualifiée au mérite » et que « chaque match compte ». Cette prise de position a reçu le soutien des fédérations algérienne, tunisienne, marocaine, égyptienne, ghanéenne, ivoirienne et sud-africaine, qui ont affiché leur solidarité avec les auteurs du texte.