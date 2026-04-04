L’Atlético de Madrid crie au scandale d’arbitrage face au FC Barcelone !

À quelques jours du quart de finale de Ligue des Champions, l’Atlético de Madrid et le FC Barcelone se retrouvaient au Metropolitano pour un choc au sommet en Liga. Une affiche finalement remportée par les Catalans (1-2), mais également marquée par des décisions arbitrales qui ont pesé sur la physionomie de la rencontre. Déjà réduits à dix juste avant la pause après l’expulsion de Nico González, les Colchoneros ont disputé toute la seconde période en infériorité numérique, dans un match où chaque intervention de l’arbitre était scrutée.

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Au retour des vestiaires, la polémique s’est intensifiée. Gerard Martín pensait à son tour laisser ses partenaires à dix après un tacle appuyé sur Thiago Almada. Initialement exclu, le défenseur blaugrana voyait finalement sa sanction être revue après intervention de la VAR : l’arbitre estimait qu’il touchait d’abord le ballon avant le contact, transformant le carton rouge en simple avertissement (47e). Une décision qui a provoqué l’incompréhension côté madrilène.

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Le rouge de Gerard Martin au centre des attentions

Cette séquence a cristallisé les tensions au coup de sifflet final. Diego Simeone a préféré éluder le sujet, tout en glissant quelques piques : « je préfère ne pas revenir sur l’action qui a conduit à l’expulsion. Nous avons perdu 2-1, ce que nous dirons n’a aucune importance… Lors du match Rayo-Betis, ils ont voulu expliquer qu’une action pareille méritait un carton rouge. Quand une action est aussi évidente, il n’y a même pas besoin d’en parler. (…) L’action de Nico, dans la mesure où il est arrivé en retard, méritait au minimum un carton jaune. Ensuite, on vous dit que ça pourrait être un hors-jeu et on veut s’accrocher à ça, mais l’action était claire. Je ne pense pas que ce soit un carton rouge direct, mais bien un deuxième carton jaune. » Même frustration pour son gardien, Juan Musso, qui a pointé un tournant du match pour DAZN España : « le carton rouge nous a pénalisés et c’est très difficile à 10 contre 11. Je pense aussi qu’il y avait carton rouge pour eux, l’arbitre l’a clairement vu sur le terrain. Ça aurait pu rendre le match plus équilibré. Mais bon, il faut continuer. Ça ne nous enlève pas notre confiance. À 11 contre 11, je pense qu’on était meilleurs. Ça nous donne confiance. »

Sur ses réseaux sociaux, le club colchonero en a remis une couche en comparant une photo de la faute de Martin avec une action similaire qui n’avait pas été revue par la VAR lors de Real Betis-Rayo Vallecano, le 2 février dernier. Côté barcelonais, le discours est évidemment plus mesuré. Hansi Flick a défendu la décision de M. Busquets Ferrer concernant son joueur : « je n’ai pas vu l’action de Gérard sur mon écran. En direct, il touche d’abord le ballon, pour moi ce n’est pas un carton rouge. » Lecture identique pour Dani Olmo, qui a relativisé l’intensité du contact : « il touche le ballon en premier, c’est l’inertie qui provoque le contact. Je ne pense pas que ce soit suffisant pour un carton rouge. » Une divergence d’interprétation qui alimente déjà les débats à quelques jours du choc européen entre les deux équipes.