Angleterre : Pep Guardiola botte en touche pour Foden
Dimanche, Phil Foden (25 ans) pourrait célébrer sa 200e apparition sous le maillot de Manchester City lors du match de la 10e journée de Premier League face à Bournemouth. À cette occasion, les journalistes ont demandé à Pep Guardiola si le jeune offensif méritait d’être rappelé en équipe nationale.
«C’est un honneur pour moi d’assister à ces 200 matchs et de voir l’impact qu’il a eu sur nous et sur le club qui lui tient à cœur. C’est une belle étape, surtout à son âge. (…) C’est une question à poser à Thomas (Tuchel). Il doit jouer du mieux possible. Les joueurs anglais sont fantastiques et nombreux à son poste. Il doit bien jouer tous les jours, puis Thomas décidera du meilleur choix pour l’équipe nationale», a confié l’Espagnol en conférence de presse.
