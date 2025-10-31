Menu Rechercher
Commenter
Premier League

Angleterre : Pep Guardiola botte en touche pour Foden

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Phil Foden avec l'Angleterre @Maxppp
Regarder en direct sur CANAL+
Man City Bournemouth Voir sur CANAL+

Dimanche, Phil Foden (25 ans) pourrait célébrer sa 200e apparition sous le maillot de Manchester City lors du match de la 10e journée de Premier League face à Bournemouth. À cette occasion, les journalistes ont demandé à Pep Guardiola si le jeune offensif méritait d’être rappelé en équipe nationale.

La suite après cette publicité

«C’est un honneur pour moi d’assister à ces 200 matchs et de voir l’impact qu’il a eu sur nous et sur le club qui lui tient à cœur. C’est une belle étape, surtout à son âge. (…) C’est une question à poser à Thomas (Tuchel). Il doit jouer du mieux possible. Les joueurs anglais sont fantastiques et nombreux à son poste. Il doit bien jouer tous les jours, puis Thomas décidera du meilleur choix pour l’équipe nationale», a confié l’Espagnol en conférence de presse.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Man City
Angleterre
Phil Foden

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Man City Logo Manchester City FC
Angleterre Flag Angleterre
Phil Foden Phil Foden
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier