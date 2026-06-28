Mercato OM : Medhi Benatia révèle le joueur qu’il a tenté de recruter

Dans un entretien accordé à la Gazzetta Dello Sport, l’ancien directeur sportif de l’OM Medhi Benatia a été amené à évoquer l’actualité du Maroc à la Coupe du Monde 2026. Et forcément, en tant qu’ancien joueur reconverti en tant que directeur sportif, le Marocain a évoqué le cas de Neil El Aynaoui qui continue de performer avec les Lions de l’Atlas. Pour autant, le milieu de 24 ans n’a pas beaucoup de temps de jeu en club. Une situation qui les médias italiens ne comprennent pas tous.

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Interrogé à son sujet par la Gazzetta, Medhi Benatia, qui connait bien le contexte de la Roma, a expliqué qu’il avait même tenté de le prendre à l’OM.« Il est très fort car il allie qualité et quantité. Je ne comprends pas pourquoi il a moins joué à Rome que prévu. Moi, j’ai essayé de le recruter pour Marseille, mais il était trop cher pour nous. »