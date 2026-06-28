CdM 2026 : le Canada est le premier pays hôte à jouer à l’extérieur

Le Canada deviendra le premier pays hôte de l’histoire de la Coupe du Monde à disputer un match de la phase à élimination directe hors de son territoire. Après avoir joué ses rencontres de groupe à Vancouver et Toronto, la sélection canadienne se rend à Los Angeles ce soir pour affronter l’Afrique du Sud, conséquence de sa défaite contre la Suisse et du tableau de la compétition.

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Jusqu’ici, tous les pays organisateurs, y compris lors des éditions coorganisées comme celle de 2002 par le Japon et la Corée du Sud, avaient toujours disputé leurs matchs sur leur propre sol. Avec la Coupe du Monde 2026 et son format inédit à 48 équipes réparties entre trois pays hôtes (Canada, États-Unis et Mexique), cette situation marque une première historique.