Chelsea : Todd Boehly cité dans l’affaire Jeffrey Epstein

Des courriels récemment rendus publics par le ministère américain de la Justice révèlent que Jeffrey Epstein a organisé au moins deux rencontres d’affaires avec Todd Boehly en 2011, soit près de trois ans après la première condamnation du financier déchu pour infractions sexuelles en Floride. Ces échanges figurent parmi plus de trois millions de documents dévoilés vendredi et montrent qu’Epstein, malgré son inscription au registre des délinquants sexuels après avoir purgé 13 mois de prison en 2008, continuait d’entretenir des relations avec des figures influentes du monde économique et politique. Todd Boehly, aujourd’hui propriétaire de Strasbourg et président de Chelsea depuis le rachat du club londonien en mai 2022 pour 4,25 milliards de livres sterling, était alors associé gérant chez Guggenheim Partners. Selon ces courriels, il aurait été présenté à Epstein par l’investisseur David Mitchell, et une première rencontre aurait été organisée dès janvier 2011, à l’initiative de l’assistante d’Epstein, Lesley Groff.

Les échanges ultérieurs font état d’une seconde prise de contact en septembre 2011, autour d’une réunion ou téléconférence impliquant notamment des discussions sur des sujets financiers et des intermédiaires tiers, dont une référence à « Mandelsohn », vraisemblablement l’homme politique britannique Peter Mandelson, lui-même critiqué pour ses liens prolongés avec Epstein après 2008. Les courriels ne suggèrent à aucun moment que les relations entre Boehly et Epstein aient dépassé le cadre professionnel, ni que le dirigeant sportif ait eu connaissance ou implication dans les crimes sexuels d’Epstein, mort par suicide en prison en 2019 alors qu’il attendait son procès pour trafic sexuel. Sollicités par The Athletic, les représentants de Todd Boehly ont refusé de répondre aux questions concernant sa connaissance du passé judiciaire d’Epstein, la nature exacte de leur relation ou l’existence d’autres rencontres. Chelsea, ainsi que les franchises américaines co-détenues par Boehly (Dodgers, Lakers, Sparks), ont également été contactées, sans réaction officielle à ce stade.