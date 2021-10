FC Barcelone : Riqui Puig semble très heureux du départ de Ronald Koeman

Peu utilisé par Ronald Koeman, Riqui Puig aura peut-être plus de temps de jeu maintenant que le Néerlandais n’est plus l’entraîneur du FC Barcelone. Ce dernier a été remplacé par Sergi Barjuan, qui devrait assurer l’intérim en attendant l’arrivée de Xavi sur le banc barcelonais. Reste à voir si Puig aura plus souvent l’opportunité de montrer ce qu’il vaut sur le terrain.

Quand bien même, le départ de Koeman semble l’avoir soulagé, comme on peut le voir sur une vidéo publiée sur TikTok et relayée par AS. En effet, à la sortie du centre d’entraînement, l’Espagnol s’arrête pour signer des autographes et prendre des photos avec les supporters présents. On entend ces derniers lui dire notamment « maintenant tu es libre », ce à quoi Puig ne répond pas, mais il ne peut cacher son large sourire.