Youth League : le PSG défiera le Séville FC

Premier de son groupe en Youth League devant le Club Bruges, Manchester City et le RB Leipzig, le Paris Saint-Germain a acquis le droit de se qualifier directement pour les huitièmes de finale. Évitant les barrages, le club francilien aura fort à faire au prochain tour puisqu'il affrontera le Séville FC qui a été deuxième dans la poule de Lille. Nous aurons aussi le droit à d'autres affiches intéressantes.

A Madrid derby features among an exciting #UYL knockout draw 👊



Who will progress? pic.twitter.com/B3O98NYP2s — UEFA Youth League (@UEFAYouthLeague) February 14, 2022

Il y aura un derby entre le Real Madrid et l'Atlético de Madrid mais aussi Liverpool-Genk, Alkmaar-Juventus et Manchester United - Dortmund. Deux excellents clubs formateurs, Midtjylland et Benfica croiseront aussi le fer. Le Dynamo Kiev défiera le Sporting CP tandis que Salzbourg se retrouve contre Zilina. D'ailleurs le vainqueur de Salzbourg-Zilina sera le potentiel adversaire du PSG en quart de finale.

Le tirage au sort :