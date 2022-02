OM : Sampaoli et Kamara s'expriment sur les coups de gueule

La suite après cette publicité

Dimanche dernier, l'Olympique de Marseille vivait une belle désillusion. En effet, les Phocéens perdaient une belle partie de leur avance sur leur plus proche poursuivant, Nice. Cela était dû à une défaite contre une formation de Clermont très agréable à voir jouer autant qu'à l'incapacité des Marseillais a faire quelque chose dans cette rencontre.

À l'issue de la partie, les joueurs de Jorge Sampaoli sont sortis de leurs gonds. Dimitri Payet, en bon capitaine, a allumé la première mèche. Valentin Rongier, pas forcément bon ce soir-là, a envoyé la seconde salve en zone mixte. Autant dire que la conférence de presse de Boubacar Kamara et de Jorge Sampaoli, avant le barrage retour contre Qarabag, ce mercredi.

« Cette défaite nous a fait mal »

El Pelado a été le premier a être questionné sur le sujet : « chacun est libre de dire ce qu'il pense, c'est des joueurs et les autres aussi, mon travail c'est de faire progresser l'équipe, on joue un jeu, je travaille dessus ». Mais c'est surtout le milieu marseillais, absent ce dimanche, sur choix du coach, qui a expliqué ce qui s'est passé dans le vestiaire.

« Ce qu'on s'est dit ? Les cadres ont parlé, ça doit rester entre nous. À chaque défaite on est affecté, il faut se relever. Le championnat est long. On a pris une option pour demain, mais il reste un match, il ne faut pas sous-estimer Qarabag, ils ont de bons joueurs. Il faut prendre le match comme une finale. Gagner pour se qualifier. Cela arrive comme pour toutes les équipes. Le jour du match, on ne pensait pas qu'on allait perdre. Cette défaite nous a fait mal, Clermont a été supérieur à nous. Les cadres ont parlé. Il le fallait, ils ont l'expérience, ils sont là depuis longtemps. Il fallait cela pour repartir à zéro et repartir de plus belle puisque le sprint final va commencer et qu'on veut aller chercher cette qualification (en C1, ndlr) », a lâché le minot de la Soude. Premiers éléments de réponse ce jeudi, en Azerbaïdjan.